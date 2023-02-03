Nasreddin Hoca hem güldürdü, hem düşündürdü

İzmir'de Narlıdere, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (E.B.Ş.T.) ekibinin hazırladığı, “Nasreddin Hoca ve Çocuklar” adlı oyununa ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun hazırladığı ’Nasreddin Hoca ve Çocuklar’ adlı müzikli çocuk oyununa ev sahipliği yaptı.

Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde oyun, yarıyıl tatilinin son günlerinde çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Serkan Fırtına’nın yazıp yönettiği, Tuncer Candan’ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyun; öğretici öğeleri, dekor tasarımı ve renkli kostümleriyle miniklerden tam not aldı. Narlıdere Belediyesi Nar Çiçekleri Anaokulları’nda okuyan çocukların da izlediği oyun, minikleri hem eğlendirdi hem güldürdü.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, Efeler Belediyesi ile Narlıdere Belediyesi’nin kardeş belediye olduğunu ifade ederek, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür etti. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına da, “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Narlıdere Belediyesi’ne ev sahipliği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.