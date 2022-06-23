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Mary Efes’e yolculuk hikayesi Hollywood yolunda! Kıvanç Tatlıtuğ’u önerecekler

YAŞAM 23.06.2022, 18:33
Mary Efes’e yolculuk hikayesi Hollywood yolunda! Kıvanç Tatlıtuğ’u önerecekler

Mary Efes’e Yolculuk kitabının yazarı Serkan Urgancı, kitabın senaryosunun yazıldığını ve Hollywood menşeili büyük yapım şirketleri ile görüşme hâlinde olduklarını söyledi. Urgancı, “Havari Yuhanna rolü için Kıvanç Tatlıtuğ’u önereceğiz” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Meryem Ana’nın Havari Yuhanna ile birlikte Kudüs’ten kaçarak Efes’e yaptığı yolculuk ilk defa kaleme alındı. Gazeteci-yazar İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği Başkanı Serkan Urgancı, Mary Efes’e Yolculuk adlı kitabında Meryem Ana’nın Anadolu’yu baştan başa kat ettiği yolculuğu epik bir dille anlattı. Kitabını kamuoyu ile paylaşan Urgancı, “Meryem Ana’nın Kudüs’ten kaçarak Efes’e yaptığı yolculuk; gerek dinsel, gerekse tarihsel açıdan çok önemli. Tarihsel ve dinsel kaynaklara göre Meryem Ana, Hz. İsa’nın Kudüs’te çarmıha gerilmesinin ardından kısa süre sonra, bölgedeki Yahudilerin ve Roma yönetiminin baskılarına daha fazla dayanamayarak havari Yuhanna ile birlikte Efes yakınlarındaki Bülbül Dağı’nın eteklerine doğru yolculuğa çıkar. Meryem Ana yolculuğunun sonunda şu anda tüm dünya tarafından yaşadığı ev kabul edilen Meryem Ana Evi’ne ulaşır. Ben de bu yolculuğu epik bir dille kaleme aldım. Bu denli önemli bir olayın bugüne kadar yazılmamış olmasını da son derece ilginç buluyorum” dedi.

“ARAŞTIRMALARIM 3 YIL SÜRDÜ”

Kitabı yazmadan önce 3 yıl boyunca araştırma yaptığını söyleyen Urgancı, “Bu yolculuk son derece hassas tarihsel ve dinsel bilgiler içeriyor. Ufacık bir hatanın büyük eleştirilere neden olabileceğini bildiğim için kitabı yazmadan önce 2 bin yıl önceki Anadolu’yu, antik yolları, Roma tarihini ve Meryem Ana’yı anlatan kutsal kitapları detaylı bir şekilde inceledim. Bu araştırmalarım sırasında ulaştığım ilginç bilgileri de hikayeye aktardım. Okurlar kitabı okuduklarında, iki kadının iki bin yıl arayla yaşadığı mucizevi yolculuğu, Anadolu’nun derin tarihsel zenginliğini, Tarsus’un antik dünyanın mega kenti olduğunu, bugüne kadar adı neredeyse hiç duyulmamış İsaura ve Homonad kavimlerini, Roma İmparatorluğu’nun dünya tarihini nasıl etkilediğini, denizlerin hakimi Kilikyalı korsanları, dünyanın ikinci en büyük köle pazarının Side’de bulunduğunu, Hierapolis’i ve Cehennem Kapısı’nın sırlarını, antik dünyanın göz bebeği Efes’i ve Meryem Ana Evi’ndeki kutsal suyun gizemini görecekler“ diye konuştu.

‘MARY EFES’E YOLCULUK’ KİTABI DÜNYA’YA AÇILDI

Kitabın Türkiye’de yayınlanmasının ardından çevirisinin yapılarak dünyaya açıldığını belirten yazar, “Mary Efes’e Yolculuk hikayesi tarihsel ve dinsel açıdan tüm dünyayı ilgilendiriyor. O nedenle kitabın Türkiye’de yayınlanmasının ardından hiç vakit kaybetmeden arasında Amerikalıların da bulunduğu profesyonel bir ekiple İngilizce çevirisini tamamladık. Mary Efes’e Yolculuk kitabı şu anda ‘Mary Journey To Ephesus’ adıyla dünyanın en büyük kitap satış kuruluşları olan Amazon Kindle, Google Play Books ve Kobo vasıtasıyla 128 ülkede yayında. Kitabın yurt dışı yayıncısının Amazon Kindle olduğunu belirtmek isterim. Keza Amazon Kindle’ın yayıncılık şartları son derece zorlu. Ayrıca okurlar Türkçe versiyonuna www.maryefeseyolculuk.com adresinden ücretsiz ulaşabilirler” dedi.

“ANADOLU DİNDAR HRİSTİYANLAR İÇİN BİR CENNET”

Türkiye’nin inanç turizmi açısından dünyada hiçbir ülkenin olmadığı kadar zengin olduğuna değinen Urgancı, “Meryem Ana’nın evi Selçuk’ta, 4 kanonik İncil’den biri olan Yuhanna İncili yazıldı, İncil’de geçen 7 kutsal kilisenin tamamı Ege Bölgesi’nde bulunuyor, Avrupa’yı Hristiyanlaştıran kişi olarak bilinen Aziz Pavlus Tarsus’ta yaşadı, adına kilise yapılan havari Filipus’un mezarı Pamukkale’de bulunuyor. Bunlardan sadece bir tanesine sahip olan ülkeler, bizim inanç turizmi gelirlerimizin tamamından fazlasını kazanıyor. Açıklamasında farklı ülkelerden de örnekler veren Urgancı, “Meksika’nın Guadalupe kentinde, Meryem Ana’nın bir azize 4 defa göründüğü gerekçesiyle 1709 yılında bir bazilika inşaa edilmiş. Buraya ziyarete gelen turist sayısı artınca 1974 yılında hemen yanına çok daha büyük bir bazilika daha inşaa etmişler. Bugün Guadalupe bazilikasının yıllık ziyaretçi sayısı 20 milyon kişiyi geçiyor. Meryem Ana’nın yaşadığı evin Selçuk’ta olduğu, Vatikan tarafından kabul edilmişken, buranın ziyaretçi sayısı ise 600 bini geçmiyor. Keza Meryem Ana Evi’nin hemen yanında dünyanın en büyük antik kentlerinden olan Efes bulunuyor. Elimizdeki bu değerlerin tanıtımıyla ilgili gerekli adımları atmadığımız aşikar” dedi.

KİTABIN SENARYOSU YAZILIYOR

Mary Efes’e Yolculuk kitabının büyük bir tanıtım projesinin bir parçası olduğunun altını çizen Urgancı, “Türkiye’nin inanç ve kütlür turizmi değerlerinin dünyaya anlatılmasının en kolay yolunun beyaz perde olduğunu biliyoruz. Kitabın yazarı her ne kadar ben görünsem de bu projede büyük bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Mary Efes’e Yolculuk hikayesi, profesyonel bir ekip tarafından dizi platformları ve Hollywood için senaryoya dönüştürülüyor. Ajanslar vasıtasıyla büyük yapım firmalarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Umuyorum ki kısa süre sonra bu hikaye dizi ya da film olarak karşımıza çıkacak ve ülkemiz inanç/kültür turizminden hak ettiği payı alabilecek. Tüm çabamız bu doğrultuda.” diye konuştu.

 “YUHANNA ROLÜ İÇİN KIVANÇ TATLITUĞ’U ÖNERECEĞİM”

Prodüksiyon aşamasında Yuhanna rolü için ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’u önereceklerini belirten Urgancı, “Gerek kitabın yazım sürecinde gerekse senaryo aşamasında Yuhanna rolü için hep aklımda Kıvanç Tatlıtuğ vardı. Başarılı ve sevilen bir Türk oyuncunun dünyada ses getirecek büyük bir yapımda yer almasını kim istemez ki? Anlaşma aşamasında filmin büyük kısmının Türkiye’de çekilmesi de şartlarımız arasında yer alacak” dedi.

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