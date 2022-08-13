Mahalle kadınları yaz kampında

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı’nda bir araya gelen kadınlar harmandalı oynayarak eğlendi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi kapsamında ilk kez 2017 yılında hayata geçirilen Cankurtaran Yaz Kampı, önceki gün Akkonak ve Karahasanlı Mahallesi sakini kadınlar ile Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi ve Kent Konseyi çatısı altında hizmet veren El Emeği Pazarı üyesi kadınları ağırladı. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD, Narkotik Anne, ve ŞÖNİM yetkilileri tarafından eğitim ve sunumların gerçekleştirildiği programa katılan kadınlar eğlenmeyi de ihmal etmedi. Ege’ye özgü harmandalı oynayarak stres atan kadınlar gün boyu gönüllerince eğlenirken, çocuklar da geleneksel oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

Mahalle kültürü yaşatılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci Benim Mahallem Projesi kapsamında pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır etkinlik gerçekleştiremediklerini belirterek Cankurtaran Yaz Kampı’nda yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Benim Mahallem Projesi ile bugüne kadar pek çok önemli çalışmaya imza attıklarını anlatan Değirmenci, “Biz kadınlarımızı önemsiyor, seviyoruz. Kadınlar bir işe ‘evet’ diyorsa o işte mutlaka başarı vardır. Bir işe kadın eli değiyorsa bolluk, bereket vardır” dedi. Değirmenci, “Benim Mahallem Projesi ile mahallelerimizde eksik ne varsa tespit edelim, bunları konuşalım, sizlerin isteklerine öncelik verelim istiyoruz. Sizlerin talepleri bizler için baş tacıdır” ifadelerini kullanarak proje ile mahalle kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.