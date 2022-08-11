Kocaeli İzmit'te yeni dönem için kırtasiye desteği başlıyor

Kocaeli'de eğitimde fırsat eşitliğini gözeten İzmit Belediyesi öğrencilere kırtasiye desteği sağlayacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü öğrencilerin yüzlerini güldürecek.

Çocukların üstün yararını her alanda gözetmeye devam eden İzmit Belediyesi her çocuğun nitelikli eğitim ihtiyacına cevap verebilmek adına sosyal hizmet uzmanlarınca yapılacak sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.

BAŞVURULAR 15 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Başvurular 15-26 Ağustos tarihleri arasında www.izmitkardeseller.com web sitesi üzerinden yapılacak.

İzmit Belediyesi 5-9 Eylül tarihleri arasında Dost Eller Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sırt çantası, kurşun kalem, kırmızı kalem, uçlu kalem, uç, traş kalem, silgi, cetvel seti, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, pastel boya, kuru boya, kalem kutusu malzemelerinden oluşan kırtasiye paketini ulaştıracak.