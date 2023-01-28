Son Dakika

Gölbaşı, Etimesgut ve Beypazarı’na spor temalı park

YAŞAM 28.01.2023, 10:20
Gölbaşı, Etimesgut ve Beypazarı’na spor temalı park

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerine toplam 23 bin 44 metrekare alan üzerine spor temalı park alanı kuracak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kazandırdığı yeşil alanlarla kentin çehresini değiştirirken yepyeni yeşil alan ve park yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Kente nefes aldıran projelere imza atan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Etimesgut Bağlıca, Gölbaşı Karşıyaka ve Beypazarı Ayvaşık Mahallesi’nde toplamda 23 bin 44 metrekare alana kurulacak 3 spor temalı park için kollarını sıvadı.

İhaleleri gerçekleştirilen parkların, 23 Nisan 2023 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

YEŞİLLE İÇ İÇE SPOR KEYFİ

7’den 70’e Başkentliler, 3 ilçeye yapılacak spor temalı parklarda yeşillikler arasında doğayla iç içe spor yapmanın keyfine varacak. Etimesgut, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerine yapılacak spor temalı parkların maliyeti ise 10 milyon 488 bin TL olarak belirlendi.

Etimesgut’a 6 bin 570 metrekare, Gölbaşı’na 13 bin 854 metrekare ve Beypazarı’na 2 bin 620 metrekare alan üzerine kurulacak 3 açık spor alanı ve parklarda koşu ve yürüyüş yolları, açık spor sahaları, fitness, çocuk oyun, dinlenme ve oturma alanları yer alacak. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Başakşehir 19 37
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 18 21
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6