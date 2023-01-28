Gölbaşı, Etimesgut ve Beypazarı’na spor temalı park
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerine toplam 23 bin 44 metrekare alan üzerine spor temalı park alanı kuracak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kazandırdığı yeşil alanlarla kentin çehresini değiştirirken yepyeni yeşil alan ve park yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Kente nefes aldıran projelere imza atan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Etimesgut Bağlıca, Gölbaşı Karşıyaka ve Beypazarı Ayvaşık Mahallesi’nde toplamda 23 bin 44 metrekare alana kurulacak 3 spor temalı park için kollarını sıvadı.
İhaleleri gerçekleştirilen parkların, 23 Nisan 2023 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.
YEŞİLLE İÇ İÇE SPOR KEYFİ
7’den 70’e Başkentliler, 3 ilçeye yapılacak spor temalı parklarda yeşillikler arasında doğayla iç içe spor yapmanın keyfine varacak. Etimesgut, Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerine yapılacak spor temalı parkların maliyeti ise 10 milyon 488 bin TL olarak belirlendi.
Etimesgut’a 6 bin 570 metrekare, Gölbaşı’na 13 bin 854 metrekare ve Beypazarı’na 2 bin 620 metrekare alan üzerine kurulacak 3 açık spor alanı ve parklarda koşu ve yürüyüş yolları, açık spor sahaları, fitness, çocuk oyun, dinlenme ve oturma alanları yer alacak.
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|20
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|20
|10
|Takımlar
|O
|P
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|19
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|20
|45
|3. Newcastle
|20
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|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
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|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
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|29
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|20
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|20
|18
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|18
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|20
|17
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|20
|17
|19. Everton
|20
|15
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|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
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|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
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|31
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|18
|31
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|28
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