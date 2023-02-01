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Doğal Yaşam Parkı’na yoğun ilgi

YAŞAM 01.02.2023, 08:10
Doğal Yaşam Parkı’na yoğun ilgi

Yarıyıl tatilinde çocukların dolu dolu bir tatil geçirmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenci ve öğretmenlere kapılarını ücretsiz açan Antalya Doğal Yaşam Parkı, yoğun ilgi görüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 günlük yarıyıl tatilinde öğrencilerin keyifli bir tatil geçirebilmesi amacıyla çocuklara yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Yarıyıl tatilinde Çocuk Tiyatroları Şenliği’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin Oyuncak Müzesi ve Antalya Doğal Yaşam Parkı öğrenci ve öğretmenle ücretsiz şekilde hizmet veriyor. Zengin hayvan türleri ve geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda aileler çocuklarıyla dolu dolu zaman geçirme fırsatı buluyor.

127 Türde Hayvana Ev Sahipliği Yapıyor

Öğretmen ve öğrenciler için 21 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ücretsiz hale getirilen Doğal Yaşam Parkı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. 127 türde 1400 hayvana ev sahipliği yapan Doğal Yaşam Parkı’nda çocuklar, doğa ile iç içe keyifli zaman geçiriyor. Hayvanların olduğu bölümleri ziyaret eden çocuklar, bol bol fotoğraf çekinerek, hem hayvan türleri hakkında bilgileniyor hem de eğleniyor. Doğal Yaşam Parkı’nı gezen aileler ve çocuklar, hayvanat bahçesinin tatil süresinde ücretsiz hale getirilmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Öğrenciler Ve Aileler Çok Memnun

Yarıyıl tatilinde Denizli’den Antalya’ya gelen Davuthan Demiryürek, “Tatilim güzel geçiyor. Hayvanat bahçesini gezmesini seviyorum. Buraya ilk kez geldim. Çok güzel” dedi.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Naz Çaparoğlu ise, “Hayvanat bahçesinin öğrencilere ücretsiz olması güzel bir uygulama, daha çok vatandaşın gezmesini sağlıyor. Hayvanları çok seviyorum. En çok da Aslan’ı seviyorum. Tatilim çok güzel geçiyor, eğleniyoruz” diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte Antalya’ya Konya’dan geldiklerini söyleyen Ozan Akbulut ise fiyatların normal bireyler için gayet uygun olduğunu, öğrencilere ücretsiz yapılmasının ise bu tatil döneminde faydalı olduğunu kaydetti.

Kadın Kooperatifleri Stand Açtı

Öte yandan yarıyıl tatili boyunca Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kadın kooperatifleri de Doğal Yaşam Parkı’nda stant açtı. Kooperatifler açtıkları stantlar ile el emeği ürünlerini Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden vatandaşlara ulaştırma fırsatı buldu. Birçok vatandaş da kadın kooperatiflerin stantlarını gezerek hem alışveriş yapıyor hem de kadınların el emeği ürünlerini görme şansı buluyor.

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