ÇYDD 20 yılı dolduran üyelere plaketlendirdi

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin üyelikte 20. yılını dolduran isimlere plaket takdim ettiği programa katıldıKOCAELİ (İGFA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi, KYÖD’de düzenlenen programda 20 yılını dolduran üyelerine plaket verdi. Programa İzmit Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu katıldı.

Solakoğlu programda yaptığı konuşmada, “Böyle bir etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Geçmişten beri birlikte başarılı işler yaptık. Bu güzel işlere yenilerini eklemek dileğiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını sizlere iletiyorum” dedi.

Düzenlenen plaket taktim törenine katılan ÇYDD Kocaeli Şubesi eski Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, “Sibel Başkanımızın desteğini faydasını çok çok fazla gördüm. Burada bizimle olduğu için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Fatma Hanım da burada yok ama biliyorum ki gönlü burada, aynı zamanda derneğimizin de üyesidir. Kendisini çok seviyorum, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.