Çocuklar ve pinokyo kukla atölyesinde

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi yarıyıl tatilinde de düzenlediği atölyeler ile çocukların buluşma noktası olmaya devam ediyor. “Pinokyo Konuşuyor” adlı kukla atölyesinde çocuklar, hem masal dinlediler hem de kukla boyaması yaparak farklı bir deneyim yaşadılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasındaki yarıyıl tatiline özel birbirinden farklı 25 atölye hazırlayan Çocuklar Hakları Birimi, çocukların dünyasını renklendirmeye, eğlenirken öğrenmelerine destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve Kukla Yapım Atölyesi işbirliğiyle düzenlenen “Pinokyo Konuşuyor” adlı kukla atölyesinde çocuklar masallarını dinledikleri Pinokyo ile buluştular.

Büyükşehir Belediyesi Kukla Yapım Atölyesi Kukla Yapım Sanatçısı Filiz Çankaya Uzun’un gerçekleştirdiği atölyede 7-12 yaş çocuklar unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.

Çocuklara Filiz Çankaya Uzun tarafından yapılan kukla gösterisi ve masal anlatımı sonrası, daha önce atölyede hazırlanan Pinokyo kuklalarının boyama etkinliğine geçildi. Çocuklar etkinlikte büyük bir heyecan ve mutlulukla masal kahramanı Pinokyo kuklasını boyadılar. Aynı gün bir diğer etkinlik ise 5-6 yaş minikler için düzenlendi. Gülten Taflıoğlu Bal tarafından gerçekleştirilen “Küçük Fiziloflar P4C” atölyesine katılan minikler de eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadılar.