Çevre dostu tasarlanan oyuncaklar İzmir'de sergileniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve DEÜ Onkoloji Enstitüsü’nün Akar Tekstil’in desteğiyle hayata geçirdiği “Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları” projesi, Oyuncaklarla Sürdürülebilir Hikayeler Sergisi ile görücüye çıktı.İZMİR (İGFA) - DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve DEÜ Onkoloji Enstitüsü ile Akar Tekstil’in desteğiyle hayata geçirilen “Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Sürdürülebilir Tekstil Ürünü Bez Bebek ve Eğitici Oyuncak Tasarımları” Projesi’nde sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması esas alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kültür mirası Rektörlük Binası’nda yer alan fuaye alanında açılan Oyuncaklarla Sürdürülebilir Hikayeler Sergisi ile proje kapsamında, alanında uzman isimler tarafından anti alerjen malzemelerden üretilen eğitici bez oyuncaklar sergilendi.

4 Temmuz’a kadar açık kalacak ve daha sonra üniversitenin başka birimlerine de taşınacak Oyuncaklarla Sürdürülebilir Hikâyeler Sergisi, daha ilk günden büyük ilgi gördü.

Üniversite mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışında DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak sosyal sorumluluk ve çevre konularında hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

HEDEF ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIMAK

Üretim ve kullanım fazlası organik tarım ile üretilen anti alerjen kumaşlar ve atık malzemelerin toplumun faydasına sunulacak birer oyuncağa dönüştürüldüğünü kaydeden Prof. Dr Hotar, "Söz konusu projemizi en kısa sürede ulusal boyuta yayacak ve uluslararası arenaya taşıyacağız. İstiyoruz dünyadaki tüm çocuklar eğitici ve çevreye zarar vermeyen bu oyuncaklarla oynayabilsinler. Biz bu hayalimizin gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Bu güzel projeyi ortaya çıkaran değerli hocalarımıza ve Akar Tekstil yetkililerine şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor; projemizin tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum” dedi.