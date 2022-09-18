Bursa İnegöl'de Teknoloji Festivali tüm hızıyla sürüyor

Bursa İnegöl'de bu yıl 3.'sü düzenlenen Ulusal Teknoloji Festivali tüm hızıyla sürüyor. Gündüz teknoloji yarışmaları ve gösteriler, akşam ise konserlerle süslenen festivalin 3. Gününde Erdem Kınay İnegöllülere coşku dolu bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği ve yerel yönetimler düzeyinde konsepti ile bir ilk olan “Ulusal Teknoloji Festivali” 15 Eylül Perşembe günü başlamıştı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen teknolojinin kalbinin attığı festival tüm coşkusuyla sürüyor.

61 ilden 1500 yarışmacının katıldığı 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali, adeta mini bir Teknofest havasında devam ederken, festival kapsamında 10 ayrı kategoride olmak üzere; Drone, Robot, Mini Roket, Model Uçak, Crawler, Eğitim Teknolojileri, Çevre ve Atık Yönetimi Teknolojileri, Hizmet Uygulamaları Teknolojileri, Turizm Teknolojileri ve Kağıt Uçak yarışmaları ile gençler kıyasıya bir yarışma mücadelesi sergiliyor.

Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda organize edilen festivalde gündüz çeşitli alanlarda teknoloji yarışmaları, akşamları ise kariyer söyleşileri ve konserler yer alıyor.

Festivalin 3. gününde Nikah Dairesi Önündeki festival alanında; sergi etkinlikleri ve topluma hizmet uygulamaları teknolojileri yarışmaları devam ederken, Belediye Spor Salonu içerisinde ise kağıt uçak yarışması gerçekleştirildi. DOSTUM tesislerinde de Model Uçak Yarışması büyük bir çekişmeye sahne oldu.

ERDEM KINAY UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Yarışmaların tamamlanmasının ardından 20.00’da nikah dairesi önündeki alanda bulunan sahnede ödül törenleri gerçekleştirildi. Daha sonra kariyer söyleşileri kapsamında Kim Milyoner Olmak İster program yapımcısı ve ATV Programlar Müdürü Mehmet Çam İnegöllü gençlerle buluştu. Fatih Şen’in moderatörlüğünde “Sürdürülebilirlik Medya 5.0” konulu söyleşiye gençlerin ilgisi de yoğun oldu.

Sahneye çıkan Erdem Kınay, yaklaşık 2 saat süren konserde, gençler unutulmaz anlar yaşadı. Festival coşkusunun tavan yaptığı konser, renkli görüntülere sahne oldu.