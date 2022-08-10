Bursa Harmancık'ta Başkan Ataş'tan aşure ikramı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde yerel belediye, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti.

İlçe Merkez camii önünde ve pazar yerinde vatandaşlara belediye tarafından aşure ikram edildi.

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram eden Başkan Ataş, "Muharrem Ayı dolayısı ile tüm hemşerilerimiz adına hazırladığımız aşureyi, Merkez Cami'de okunan Mevlid'in ardından Camii önünde ve Pazar alanında ikram ettik. Rabbim kabul etsin" dedi.