Antalya Kumluca’da din görevlileri kahvaltıda buluştu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kahvaltı programı düzenlendi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediyesi tarafından Sarnıçtepesi’nde Yörük Halk Ekmeğinin Kafesinde düzenlenen programda ilçe genelinde görev yapan ve emekli din görevlileri bir araya geldi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Başkan Yardımcıları Osman Duran, Ahmet Alagöz, Ünal Abacıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Arif Kocacık, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ergün Eren etkinlikte İlçe Müftüsü Süleyman Çoban ve Kumluca’nın din görevlileri ile buluştu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca’da gece gündüz hiç durmadan, insanının yaşamından ölümüne kadar ayrı ayrı hizmet eden hocalara teşekkür etti. Müftü Çoban'a din görevlileri ile aralarında köprü olduğu için teşekkür eden Başkan Köleoğlu, "Bizlerde üzerimize düşen görevleri her zaman yerine getireceğiz. Büyük aile olarak huzur içinde yaşaya bilmememiz için birlik beraberliğimize katkı koyan hocalarımızın hizmetindeyiz. Camiler ve Din Görevliler Haftası kutlu olsun" dedi.