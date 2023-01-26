Anadolu Ateşi’nden muhteşem performans

Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Gösterisini hayranlıkla izleyen çocuklar, büyüleyici koreografik figürlere alkışlarla karşılık verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara karne hediyesi devam ediyor. Ara tatil nedeniyle çok sayıda etkinlik düzenleyen Büyükşehir, Türkiye’nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğunu Kocaelili çocuklarla buluşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Gösterisini çocuklar hayranlıkla izledi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, yaşıtlarının sergilediği büyüleyici koreografik figürlere alkışlarla karşılık verdi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Gösterisi, Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon’da gerçekleşti. Gösteriye yoğun ilgi nedeniyle Akçakoca Salonu tamamen doldu. Ara tatilde çocukların motivasyonunu artırmak için düzenlenen etkinlikte dansçılar kendilerini izlemeye gelen arkadaşlarının arasına inerek gösterilerini sahnenin dışına taşıdı.

GÖRSEL VE SANATSAL ŞÖLEN

Türkiye’de ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Topluluğu sahneye çıktığı ilk andan itibaren çocukların tüm ilgisini üzerine çekti. Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik ve modern dans kurgusu ile muhteşem bir performans sergileyen dansçılar, çocukların alkışlarıyla karşılandı. Onlarca etnik ve modern kostümün giyildiği gösteride, akrobasi hareketleri de beğeni ile izlendi. Muhteşem koreografinin yanı sıra gösteride kullanılan sahne efektleri ise dans topluluğun gösterisini görsel şölene dönüştürdü.

Yaklaşık bir saat süren gösteride Ege Bölgesinden zeybek, Karadeniz Bölgesinden horon, Doğu Anadolu’dan halay örnekleri sergilendi. Kadim Anadolu Medeniyetinin tüm renklerinin adeta dansa yansıtıldığı gösteride, Anadolu kültürü muhteşem bir şekilde yansıtıldı.

Türkiye'nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğu olan Anadolu Ateşi Kıvılcım, 80 yetenekli çocuktan oluşuyor. 2000 çocuk arasından sınavla seçilen 4-16 yaş grubu çocuklar, muhteşem sahne performanslarıyla seyirciyi kendilerine hayran bırakıyor.