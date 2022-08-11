4 bin bilinçli nesil direksiyon başında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bilinçli nesiller yetiştirmek için inşa ettiği minyatür şehir Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yaklaşık 4 binden fazla öğrenciye; yangın söndürme, ilk yardım, bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik kurallarını aşıladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebildikleri bir eğitim merkezi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açılışını gerçekleştirdiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar 4 binden fazla öğrenci eğitim aldı. KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON Eğitimler; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekare alan üzerinde inşa edilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda yapılmaya devam ediyor. EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR Minyatür bir şehrin canlandırıldığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenciler; yangın söndürme, ilk yardım, bilinçli bisiklet kullanımı ve trafik kurallarını öğrenip Survivor Parkuru’nda da gönüllerince eğleniyorlar. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın son ziyaretçileri, Özel Vicdaniye Minik Cevherler Anaokulu’nun öğrencileri oldu. 20 İLÇEDEN ÖĞRENCİLER BURADA Çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, eğitim parkını sadece merkezdeki öğrencilerin değil, il genelindeki tüm öğrencilerin faydalandığını söyledi. Akduman, “Büyükşehir Belediyemiz, ilçelerden ve kırsal mahallelerimizden öğrencilerimizi eğitim parkımızı getirerek faydalanmalarını sağlıyor. Gelen her öğrenci ile yakından ilgileniyor, hediyeleri ile uğurluyoruz. Bu eğitim parkının hizmete girmesini sağlayan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.