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Kocaeli temsilcisi Çayırova, potadaki liderliği bırakmadı

SPOR 05.12.2022, 10:47
Kocaeli temsilcisi Çayırova, potadaki liderliği bırakmadı

Türkiye Basketbol 2.Ligi 4.hafta müsabakaları oynandı. Kocaeli temsilcisi Çayırova Belediyesi evinde karşılaştığı Bursa temsilcisi Geçit Spor’u 93-57 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.KOCAELİ (İGFA)- Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde 4. maçlar sonunda puanını 8'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcıları Kenan Tuzcu ve Sadettin Arıkboğa, Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Başkanı Hasan Akan ve Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Her geçen hafta oyun gücünü arttırarak daha iyi bir görüntü sergileyen Çayırova temsilcisi seyircisinin de desteğiyle maça hızlı başladı.

İlk periyodu Bursa temsilcisi karşısında 31-11 önde tamamlayan yeşil beyazlılar devreyi 45-23 skorla önde bitirdi. Ev sahibi ekip maçın 2. yarısında da hız kesmedi. Final periyoduna 69-42 skorla önde giren Çayırova Belediyesi maçı 93-57 kazandı.

Çayırova Belediyesi Türkiye Basketbol 2.Ligi 5.hafta mücadelesinde 9 Aralık Cuma saat 16.00’da deplasmanda Büyük Anadolu Spor ile karşılaşacak.

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