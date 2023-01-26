Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nda 12. hafta sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. hafta karşılaşmaları, bugün oynanan ve Kastamonu Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi'nin 27-27 berabere kaldığı maç ile sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi 12. hafta maçları tamamlandı.

Kadınlar Süper Ligi'nin 12. hafta sonuçları şöyle:

Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş 31-32 İzmir Büyükşehir Belediyesi Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü 34-27 Anadolu Üniversitesi GSK Armada Praxıs Yalıkavak SK 29-25 Totemcard Adasokağı Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü 34-29 Görele Belediyesi Spor Kulübü Kastamonu Belediyesi GSK 27-27 Konyaaltı Belediye Spor Kulübü