Çanakkale’de yaz spor okulları başladı

Çanakkale Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerini sağlamaları ve onları spora teşvik etmek amacı ile ücretsiz olarak düzenlenen “Yaz Spor Okulları”, çocuk ve gençlerin yoğun ilgisi ile başladı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 Haziran 2022 Pazartesi günü Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde başlayan “Yaz Spor Okulları” kapsamında; Tenis, Basketbol ve Çocuk Zumbası branşlarında eğitimler düzenleniyor.

3-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen yaz spor okulları, 26 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.