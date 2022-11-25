Türk Eğitim Derneği'nden 'adım adım' bağış rekoru

Türk Eğitim Derneği’nden rekoru... 4 milyon 6 bin 991 lira bağışla, bin 145 öğrenciye burs sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Derneği, N Kolay 44. İstanbul Maratonu'nda toplam 4 milyon 6 bin 991 lira bağış toplayarak, 2008 yılından beri Adım Adım ile iyilik peşinde koşan sivil toplum kuruluşları (STK) içinde tek kampanyada en çok bağışa ulaşan kuruluş oldu.

883 koşucunun katıldığı maraton kapsamında, 6 bin 20 bağışçının desteğiyle Türk Eğitim Derneği için 4 milyon 6 bin 991 lira bağış toplandı.

Bağışlarla bin 145 Tam Destek Burslu öğrencinin bir yıllık eğitim masrafı/bursu karşılandı.