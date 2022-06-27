Trafikteki taşıt sayısı bir yılda yüzde 46,6 arttı

TÜİK, Mayıs ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısı yüzde 46,6 arttı.ANKARA (İGFA) - Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 40,0'ını motosiklet, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, traktörde yüzde 8,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 7,3, motosiklette yüzde 3,2 ve minibüste yüzde 2,2 artarken otobüste yüzde 48,7, kamyonda yüzde 22,8, kamyonette yüzde 14,6 ve otomobilde yüzde 10,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 arttı



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da Mayıs ayı sonu itibarıyla 25 milyon 704 bin 749 oldu.



Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,0'ını motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.