Ticarette yaşanan artış karayolu taşımacılığına da yansıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ihracatın can damarlarından olan karayolu taşımacılığını geliştirmek için uluslararası girişimlere devam ettiklerini belirterek, 2022 yılında 21 farklı ülkeden alınan ilave geçiş belgesi sayısının 320 bini, toplam geçiş belgesi sayısının ise 1.6 milyonu aştığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılık belgeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Pandemi dönemiyle birlikte tedarik zincirinde yaşanan değişikliklerin Türkiyenin dünya ticaretindeki konumunu güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, ticarette yaşanan artışın karayolu taşımacılığı sektörüne yönelik talebi de arttırdığı kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesi alan firma sayısının 2022 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde 50 artış gösterdiği belirtilen açıklamada, aynı dönemde uluslararası taşıma yapmak üzere Bakanlığın otomasyon sistemine kaydedilen taşıt sayısı 55 bin artarken firmalarda kayıtlı taşıt sayısı ortalama yüzde 33 arttığı kaydedildi.

KARAYOLU TAŞIMALARI İHRACATA CAN VERİYOR

"2021 yılında ülkemiz ihracatı 225 milyar dolar ile rekor kırarken, uluslararası karayolu taşımacılığında ihraç taşıma sayısı 1.5 milyonu aşarak bunda önemli bir rol oynadı" denilen açıklamada, bu yıl da ihracatın istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini ifade edildi.

Uluslararası karayolu taşımacılığında bu yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 15 artış yaşandığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız nezdinde son dönemde gerçekleştirilen girişimler neticesinde Avrupaya yönelik taşımalarda Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan gibi ülkelerde, Asyaya yönelik taşımalarda ise Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan ile transit geçiş belgesi sorununun çözülmesi Türk taşımacılarının önünü açtı. Sadece son iki haftada; Azerbaycandan bin adet 3üncü ülke ve 3 bin adet transit, Gürcistandan 3 bin adet 3üncü ülke, Belarustan bin adet boş giriş yük alma ve 500 adet 3üncü ülke, Estonyadan 200 adet tek-tip, Yunanistandan ise 3 bin adet ikili geçiş belgesi ilave olarak alındı. Böylece 2022 yılında 21 farklı ülkeden alınan ilave geçiş belgesi sayısı 320 bini, toplam geçiş belgesi sayısı ise 1.6 milyonu aştı."