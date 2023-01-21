Sınırda korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Suriye Lübnan sınır bölgesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.HATAY (İGFA) - Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Suriye Lübnan sınır bölgesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.