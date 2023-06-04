Son Dakika

Ortak sesle 'Kömürsüz Türkiye' istediler

GÜNDEM 04.06.2023, 18:15
Ortak sesle 'Kömürsüz Türkiye' istediler

Yıllardır kömürün gölgesinde yaşayan Türkiye’nin farklı illerinden ekoloji örgütleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde, mevcut kömürlü termik santrallerin 2030 yılına kadar kademeli olarak kapatılması için ‘‘Kömürden Adil Çıkış: Hedef 2030’’ talebini bir bildiriyle paylaştı.İSTANBUL (İGFA)- 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından seslenen ekoloji örgütleri, kömürden 2030 yılına kadar 'adil çıkış' istediklerini duyurdu.

Türkiye’nin 13 ilinde, 3 Haziran’da eş zamanlı basın açıklaması ve eylemlerle kamuoyuna sunulan bildirinin imzacıları arasında Muğla, Kahramanmaraş, Çanakkale, Antalya, İzmir, Denizli, Sivas, Adana, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Hatay, Karaman gibi illerde yıllardır kömüre karşı mücadele eden 17 kurum yer aldı.

Bildiride, kömür madenciliği ve kömürlü termik santraller nedeniyle bölgede yaşayanların ya topraklarını kaybederek köylerini terk etmek ya da madene inmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Kömürün artık vadesinin dolduğuna vurgu yapılan bildiride, yapılan bilimsel çalışmaların Türkiye için rüzgarı ve güneşi merkeze alan toplumun gerçek enerji ihtiyacına yönelik bir enerji dönüşümünün 2030’a kadar mümkün olduğuna dikkati çekilerek, "Bu enerji dönüşümü doğa koruma alanları, orman, tarım alanları, su varlıkları üzerindeki baskıyı arttırmayacak şekilde planlanmalı, dönüşümde biyolojik çeşitlilik gözetilmeli, arazi kullanımı kararları planlı ve bütüncül politikalarla verilmeli, gıda güvencesini temin eden verimli tarımsal araziler korunmalı, yöre insanının ekolojik ve sosyal hakları gözetilmeli. Ancak bu sayede iklim krizinin doğa ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele edebiliriz" mesajı yer aldı.

Karar alıcılardan, kimsenin işsiz, güvencesiz, sağlıksız, enerjisiz kalmadığı planlı ve kademeli bir kömürden çıkış planı hazırlanmasını talep eden imzacılar, bu planın ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan adil bir geçişi temin etmesinin şart olduğunu kaydetti.

Bildiriyi imzalayan örgütler şöyle:

    Adana - Çevre ve Tüketici Koruma Derneği
    Adana - Doğu Akdeniz Çevre Platformu
    Antalya - Korkuteli Dereköy Köylüleri
    Balıkesir - Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
    Bursa - Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
    Bursa - Nilüfer Gençlik Meclisi
    Çanakkale - Çan Çevre Derneği
    Denizli - Avdan Platformu
    Eskişehir - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği
    Hatay - Antakya Çevre Koruma Derneği
    İzmir - Ege Çevre ve Kültür Platformu
    İzmir - Foça Çevre ve Kültür Platformu
    Kahramanmaraş - Afşin / Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu
    Karaman - Karaman Ekoloji Derneği
    Muğla - İkizköy Çevre Komitesi
    Muğla - Muğla Çevre Platformu
    Sivas - Bakırtepe Çevre Platformu

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Beşiktaş 35 77
3. Fenerbahçe 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 37 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 69
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 37 59
7. Osasuna 38 51
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Girona 38 50
10. Rayo Vallecano 38 50
11. Sevilla 38 50
12. Mallorca 38 48
13. Cadiz 37 41
14. Getafe 37 41
15. Valencia 37 41
16. Almeria 37 40
17. Celta Vigo 37 40
18. Real Valladolid 37 39
19. Espanyol 37 36
20. Elche 37 24