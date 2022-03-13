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Orman Fakülteliler Derneği İBB'yi yaylım ateşine tuttu

Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının ihmalden kuruduğu iddiası Orman Fakülteliler Derneği İBB'yi yaylım ateşine tuttu

GÜNDEM 13.03.2022, 15:09 13.03.2022, 15:20 Penturkhaber
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Orman Fakülteliler Derneği İBB'yi yaylım ateşine tuttu

Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER), Dolmabahçe'deki "ağaç ölümleri"nin, ekosistem bütünlüğünün adım adım bozulması, bozulmanın erken dönemde tespit edilememesi, tespiti sonrasında tedavi yöntemlerinde başarısız olunmasından kaynaklandığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki korumaya değer nitelikteki asırlık çınar ağaçlarını kesmesiyle ilgili tepkiler sürüyor. 

Dernekten, AA muhabirine, Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesine ilişkin yapılan açıklamada, kesilen tarihi çınarların, kamuoyunda üzüntü ve şaşkınlık yarattığı, 100 yıllık ağaçların "yapacak bir şey kalmadı" anlamına gelen raporlarla ortadan kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul'da tarihi ağaçlardaki söz konusu patojenin (Ceratocystis platani) ilk defa 1945 yılında Marsilya'da, şu an İtalya başta olmak üzere İspanya, İsviçre, İran, Arnavutluk ve Yunanistan'da yayılış gösterdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Dolmabahçe'de yaşanan ağaç ölümleri ekosistem bütünlüğünün adım adım bozulmasıyla gerçekleşmiştir. Bu bozulmanın erken dönemde tespit edilemediği, tespiti sonrasında tedavi yöntemlerinde başarısız olunmasına ek olarak, İBB tarafından yapılan bakım budamaları da hastalığın yayılmasına neden olmuştur. Ağaçların hayatını tehdit eden, mantar ve böcek zararlılarına, kök sağlığını tehdit eden; yürüme yollarındaki sert zemin baskısına, ağaç çanaklarının çok dar olmasına, ağaçların yol bakım kimyasallarına, yol tuzlama olumsuzluklarına, rüzgar ve kar baskısına karşı yıl boyu gözlem, raporlama, koruma ve bakım işlerinin yapılmış olması gerekirdi."

"Kesime karar verenlerin ağaç ve ormanla bir ilişkisi yoktur"
ORFAMDER, tehlikenin geçmediğini, yayılarak devam ettiğini vurgulayarak, Dolmabahçe, Gülhane Parkı, Emirgan Korusu, Yıldız Parkı'nda da bu hastalığın yüzde 25 oranında yayıldığını iddia etti.
Tarihi ağaçların ve koruların, koruma kurullarının öldürücü izin süreçleriyle ve belediyelerin budama merkezli yıllık bakım çalışmalarıyla yaşatılamayacağı aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Mesleki disiplin ve bilimsel çalışmaların sorumluluğunda orman fakültelerinin iş birliğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni bir süreç başlatılmalıdır. Bugün, nasıl yönetilmeli, sorusuna acilen cevap bulmalıyız. Dolmabahçe çınarları için İstanbul 4 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun verdiği kesim kararında yetki - sorumluluk ilişkisi yoktur. Kesilen ağaçların sorumluluğunu birinci dereceden alacak bir yetkinliği bulunmamaktadır. Kararın altında imzası olan meslek disiplinlerinin (hukukçu, şehir plancısı, peyzaj mimarı, harita mühendisi, mimar, çevre mühendisi) ağaç ve ormanla bir ilişkisi yoktur. İlgisi olan komisyon üyesi orman mühendisinin de kararda imzası yoktur."

"İBB, İstanbul'un marka değerini yok eden uygulamalara imza atmaktadır"
Dolmabahçe çınarları için geç kalındığı ancak diğer tarihi ağaçlar için hemen adım atılması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İBB daha önce de İstanbul'un yeşil varlığını artırmaya, peyzaj estetiğine katkı sağlamaya yönelik geçmiş yıllarda yapılan dikey bahçeleri kaldırdığı gibi bugün de tarihi ağaçları keserek İstanbul'un marka değerini yok eden uygulamalara imza atmaktadır. İBB, İstanbul'un yeşil mirasını radikal karar ve önlemlerle yok eden bir kurum olmamalıdır. Bu hususta, daha önce de bu duyarlılığı göstermiş olan çevreci ve doğaya gönül vermiş her vatandaşın geç kalmadan sesini duyurması gerekmektedir.

#İBB #Çırağan Caddesi #ağaç
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