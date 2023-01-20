Nevşehir'de yerel hayvan eğitimi

Nevşehir Belediyesi tarafından “2023 Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenlendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri ve İl Hayvan Koruma Kurulu kararları doğrultusunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü işbirliğinde “2023 Yılı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi” düzenlendi.

Paşakonağı içerisinde bulunan KAPEM’de gerçekleştirilen eğitim programına daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan ve İl Hayvanları Koruma Kurulunda başvuruları kabul edilen kişiler katıldı.

Eğitim programında katılımcılara Hayvan Bakımı ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması, Kedi ve Köpeklerde Paraziter Enfeksiyonlar, Zoonoz Hastalıklar (İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar), Hayvan Davranışları, CİTES (Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi), 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında bilgiler verildi.

Eğitimin sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılımcılara “Hayvan Koruma Görevlisi Kartı” verildi.