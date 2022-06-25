Nevşehir'de sıcak asfalt mesaisi

Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi’nde sıcak asfalt serimi başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Caddesi’nin yetersiz kalan içme suyu altyapısını güçlendirmek için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yoğun bir yerleşimin bulunduğu cadde üzerinde içme suyu hattı borularını yeni nesil polietilen borularla değiştiren belediye ekipleri mahallede sağanak yağışlarda yaşanabilecek taşkın ve su baskınlarının önlenmesi amacıyla da yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 km uzunluğunda yağmur suyu hattının yapımını tamamlayan belediye ekipleri sıcak asfalt serimine başladı.

1,5 km uzunluğundaki cadde boyunca sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hafta içerisinde tamamlayarak caddeyi araç trafiğine açacak.