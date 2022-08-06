Millet Bahçesi'ne ilk fidan dikildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı sosyal konut hamlesini başlattık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız eylül ayında bu projemizin tüm detaylarını açıklayacak. 81 ilimizde olduğu gibi; İstanbul’umuza da yeni on binlerce konut kazandıracağız.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Silivri Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni’ne katıldı.

Silivri’de 35 bin metrekare büyüklüğündeki Silivri Millet Bahçesinde ilk fidanlarını toprakla buluşturan Bakan Murat Kurum, İstanbul’un 39 ilçesi, 964 mahallesi, her bir caddesi ve sokağına en güzel şekilde hizmet etmenin gururunu taşıdıklarını söyledi. Bakan Kurum, “Şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz; İstanbul’a hizmet etmek, bu şehri ihya etmek; sadece Türkiye’ye değil, tüm insanlığa hizmet etmek gibi bir anlam taşıyor.” dedi.

“13 millet bahçemizi de tamamlayarak İstanbul’un güzel insanlarına armağan ettik”

Silivri’den istikbale uzanan ağaçlar yetiştirmek için bir araya geldiklerini belirten Bakan Kurum, Silivri Millet Bahçesi’nin önümüzdeki nisan ayının sonunda vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

Bakan Kurum konuşmasında şunları ifade etti:

“Biz millet bahçelerimizi sıradan bir bahçe olarak değil; aksine atalarımızın doğaya bakışının bir simgesi, ecdadımızın bahçe kültürünün bir işareti olarak yapıyoruz. Şimdi, TOKİ Başkanlığımızla 35 bin metrekare alanda yapacağımız millet bahçesini şöyle bir gözlerinizin önüne getirin. Buraya dikeceğimiz her bir fidanın kocaman gövdelerine gençlerimiz yaslanarak kitap okuyor. Bu ağaçların dalları İstanbul’un en güzel kuşlarına yuva oluyor. Yaşlılarımız gölgelerinde serinliyor. Millet bahçemizin içinde yapacağımız bisiklet yollarını kullanarak anneler, babalar, işlerine; çocuklar okullarına gidiyor. Silivri’nin güzel yüzlü çocukları bu bahçede oyun oynuyor, spor yapıyor. Ninelerimiz pastalarını, çöreklerini yapmış, sepetlerini hazırlamış evlatlarıyla, torunlarıyla şu karşıdaki alanda piknik yapıyor. Dedelerimiz torunlarının elinden tutmuş mescitte cemaatle namazlarını kılıyor. Arabasıyla gelmek isteyenler de park sorunu yaşamadan aileleriyle birlikte rengârenk çiçeklerin arasında hoşça vakit geçiriyor. Ne güzel bir görüntü değil mi?”

“Kentsel dönüşüm dediniz, yeşil alan dediniz ama bugün baktığımızda karneniz kocaman bir sıfır”

“İşte biz, bu milletin değerleriyle, kültürüyle ilgisi olmayan sözde çevrecilerin rant dediği, İstanbul’umuzun en kıymetli yerlerini, en değerli alanlarını yeşil alan yaptık.” diyen bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Onlar sahteliklerine devam edebilirler. Üç buçuk yıldır görev yapıyorsunuz. Görev süresi içerisinde aziz İstanbullulara birçok sözler verdiniz; kentsel dönüşüm dediniz, yeşil alan dediniz ama bugün baktığımızda karneniz kocaman bir sıfır. Biz 13 millet bahçemizi de tamamlayarak İstanbul’un güzel insanlarına armağan ettik. Kararlıyız, Allah’ın izniyle 18 milyon metrekarelik 46 millet bahçesini tamamladığımızda İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını bir metrekare daha artıracağız. 16 milyon İstanbullu kardeşimize armağan edeceğiz, Silivri’ye hediye edeceğiz.’’

“81 ilimizde olduğu gibi; İstanbul’umuza da yeni on binlerce konut kazandıracağız”

‘’Silivri’ye sadece fidan dikim töreni için gelmedik. Biliyorsunuz; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı sosyal konut hamlesini başlattık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız eylül ayında bu projemizi tüm detaylarını açıklayacak.’’ ifadelerini kullanan Kurum, şöyle devam etti:

‘’81 ilimizde olduğu gibi; İstanbul’umuza da yeni on binlerce konut kazandıracağız. Vatandaşımız büyük bir heyecan içerisinde bekliyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız müjdeyi verecek; biz de tüm ekibimizle gece gündüz gayret edip; Silivri’mizin de emeklilerini, engelli kardeşlerimizi, özellikle de gençlerimizi ve yeni evli kardeşlerimizi bu kampanyadan en güzel şekilde faydalandıracağız.

Silivri’de Ortaköy Mahallemizdeki 16 derslikli ilkokulumuzda minik yavrularımız okuyor. Yine Alipaşa Mahallemizde 1, 2 ve 3. Etaplarda 1839 yeni yuvamız da, okulumuz da, camimiz de, dükkanlarımız da Silivrili kardeşlerimiz için hazır.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri millet bahçesinde ilk fidanları toprakla buluşturdu.

Törene, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve vatandaşlar katıldı.