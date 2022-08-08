Memduh Büyükkılıç'tan Özvatan'a müjdeler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediyesi’nin düzenlediği 6’ncı Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Özvatan ilçesine yeni yatırım müjdeleri verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'ye bağlı Özvatan’da 6’ncı Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve çok sayıda ilçe sakinleri katıldı.

Festivalde kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, “Siz Özvatanlı canlarımızı, gurbetten gelen kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için, ay yıldız Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize olan sevdamızı birlikte paylaşmak amacıyla geldim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Halit başkanımıza her zamanki tecrübesiyle, her zamanki dava aşkıyla, bizlerle birlikte el ele omuz omuza vermek suretiyle yaptığı çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Biriz, beraberiz, hep beraber Özvatan, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye’yiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise, Büyükkılıç’tan şu taleplerde bulundu:

“Sayın başkanıma Özvatan ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Çok söze gerek yok, ne istersek alıyoruz. Allah kendinden razı olsun. Özvatan’a elbette başkanımızın müjdesi var. Doğalgaz tamam, cepte. Bir tane halı saha yapacağız, onun sözünü alalım. Bir tane konuk evi başladık, mecliste görüşürüz. Hemen bulunduğumuz yere Özvatan’ı simgeleyen bir saat kulesi ve balımızı sembolize eden bir saat kulesi inşa ediyoruz, temelini attık.”

Başkan Demir’in taleplerine anında cevap veren Başkan Büyükkılıç da yapılacak çalışmalara destek vereceklerini belirterek, “Özvatan’ın balı gerçekten bir markadır. Halit başkanımızın istedikleri şeyler bizim için elhamdülillah mütevazı konulardır. Hepsini aynen kabul ediyor, yapıyoruz. Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım. Bu millet bize sahip çıkmışsa, bize de birbirimize sahip çıkmak, gereğini yapmak yakışır. Bu şehre, bu ilçeye, bu beldeye hizmet edilecek, o da bizim için olmazsa olmazımızdır. Hayırlı uğurlu olsun başkanım” şeklinde müjde verdi.

Konuşmaların ardından, günün anısına Başkan Demir, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür plaketi takdim etti.

Festivalde, vatan şarkılarıyla yüreklere dokunan sanatçı Ahmet Şafak da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.