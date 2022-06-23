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Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili talebi olmadı
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ek bütçe tartışmasıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili talebi olmadı. Cumhurbaşkanı'nın ödeneği vekillerin emekli maaşlarına endeskli" dedi.
GÜNDEM 23.06.2022, 15:12
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ek bütçe tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadığını söyledi. Ünal" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeneğine vekil emekli maaşlarına endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış milletvekili, eski meclis başkanları, eski cumhurbaşkanlarının maaşlarına yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.
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