Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılmasıyla ilgili talebi olmadı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, ek bütçe tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeğinin artırılmasıyla ilgili bir talebi olmadığını söyledi. Ünal" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödeneğine vekil emekli maaşlarına endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış milletvekili, eski meclis başkanları, eski cumhurbaşkanlarının maaşlarına yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.