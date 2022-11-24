Kütahya'da UMER eğitimlerine devam

Kütahya Belediyesi bünyesindeki UMER Birimi, Kütahya İl Müftülüğü ile yaptığı işbirliği neticesinde 100. Yıl, Bahçelievler ve Meydan mahallelerinde bulunan Kur’an kursları aracılığı ile ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi verdi.KÜTAHYA (İGFA) - UMER birimi geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için mücadele etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz dönem ortaokullarda başlatmış olduğu ‘Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık’ eğitimlerine 100. Yıl, Bahçelievler ve Meydan Mahallelerinde bilinçlendirme çalışmalarına devam ederek çocuklarımızın ilk eğitimlerini aldıkları, ilk rol model ve öğretmenleri olan anne ve babalara ‘Aile ve Madde Bağımlılığı’ eğitimi ile uyuşturucu bağımlılığına karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Eğitim amacının çocukları bilinçli ve duyarlı bir aile ortamında yetişmesi ve sağlıklı, bilinçli ve bağımsız bireylerden oluşan toplum oluşturmak olduğu kaydedildi.