Kocaeli Gölcük'te tarihi kitabeli çeşme yeniden hayat buldu

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, Siretiye’de bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi kitabesi günümüze ulaşan çeşmenin yapımını tamamlayarak vatandaşlarının kullanımına sundu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ecdat yadigârı tarihi değerleri gün yüzüne çıkartarak, yeniden ihya etmeye devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Sireyiye’de bulunan ve Osmanlı dönemine ait 1883 tarihli kitabeleri günümüze ulaşan çeşme, Gölcük Belediyesi tarafından mimar Cenk Şenol’un çizdiği proje ile yeniden inşa edildi. İlçenin tarihî ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmada tarihî yapılarda kullanılan küfeki taşı kullanıldı. Çalışmaların tamamlanarak vatandaşlarının kullanımına sunulduğu çeşmenin her iki yüzünde; târihî kitâbeler, musluk ve yalak yer alıyor.

7 TARİHİ ÇEŞME İHYA EDİLDİ

Tarihi çeşmenin kitabesinin günümüze ulaşmasını sağlayanlara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Daha önce yaptığımız çalışmalarla Örcün Mahallesi’ndeki 5 çeşmeyi restore ettik. Ayrıca; Şirinköy Merkez’de tarihi kitabesi günümüze ulaşan çeşmeyi ise yeniden inşa ederek ilçemize kazandırdık. Siretiye’de kitabesi günümüze ulaşan çeşmenin de yapımını tamamlayarak kullanıma sunduk. Çeşmenin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

1883 YILINDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN KİTABE

Siretiye’deki tarihi çeşme kitâbesinde, “Şûrâ-i Mâliye Mümeyyizi İzzetli Mehmet Bahâeddin Efendi Hazretleri'nin kerîmesi merhûme Hâlide Hanım Efendi'nin hayrâtı ruhu için fâtiha! Bânisi Lâleşînî Hasan Ağa sene 1300 (1883)” yazıyor.