Kızılay Düzcelilerin yanında

Düzce'de sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem sonrasında Ankara ve İstanbul'dan da gönüllü ekiplerini bölgeye sevk eden Türk Kızılayı Düzce Şubesi de, vatandaşlara çorba, battaniye ve içecek ikramında bulundu.DÜZCE (İGFA) - Türk Kızılayı Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara ve İstanbul'dan ekipleri Düzce'ye sevk etti.

Düzceli vatandaşlara destek sağlamak üzere harekete geçen Türk Kızılayı Düzce Şubesi de, geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlara desteklerini sürdürüyor.

Ekipler, mobil araçlarla vatandaşlara çorba, battaniye ve içecek ikramlarında bulunuyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, vatandaşların mağdur olmaması için sıcak yemek ihtiyacını gidermek üzere tırlarını deprem bölgesine doğru yola çıkardı. https://twitter.com/kocaelibld/status/1595271463807979521