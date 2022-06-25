Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi başladı

Dördüncüsü düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi, Ali Özcan'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Kültepe Ekonomi Platformu ve ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, “Bundan sonra ticaret denilince de akla Kültepe gelecek” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan konuşmasında Kültepe ve ticaret ilişkisine vurgu yaptı. Ali Özcan, “Dördüncüsünü düzenlediğimiz ellincisini hedeflediğimiz Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kültepe Ekonomi Zirvesi için her sene Kültepe’yi tarif eden bir söz belirliyoruz. Bu sene “Ticaretin Mihenktaşı” vurgusuyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün ticareti doğduğu topraklarda yeniden gündeme taşımak üzere bir aradayız.Kültepe deyince akla ticaret gelir. Bundan sonra da ticaret denilince akla Kültepe gelecektir.” açıklamasında bulundu.

NAKIŞ NAKIŞ DOKUYARAK BAŞARACAĞIZ

Zirvenin uluslararası boyuta geçişteki ilk adımı da attıklarını belirten Özcan, “Bugün itibariyle zirvenin uluslararası hüviyet kazanması için ilk adımları atmış bulunuyoruz. Her zirvede üzerine koyarak devam edeceğiz. Dünya Kültepe’yi konuşmaya başlayana kadar durmayacağız, çalışacağız. Emek emek, ilmek ilmek, nakış nakış dokuyarak bunu başaracağız. Gücünü tarihinden alan Kültepe, Anadolu’nun imzası olmaya bu şekilde kaldığı yerden devam edecek.” şeklinde konuştu.

Program ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin konuşmaları iledevam etti.