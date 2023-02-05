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Kayseri Büyükşehir'den 'akıllı' yatırım

GÜNDEM 05.02.2023, 08:30
Kayseri Büyükşehir'den 'akıllı' yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akıllı şehircilik alanındaki çözümleri ve projeleri ile Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla trafikten sağlığa, kent güvenliğinden estetiğine kadar birçok alanda ‘akıllı şehircilik’ alanında yapılan uygulamaları hayata geçirmeyi, yaşamı daha da kolaylaştırmayı sürdürüyor.

2022 yılında akıllı şehircilik alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları ile hayatın her alanında vatandaşın ihtiyacını karşılayacak hizmetleri kente kazandırdıklarını ifade etti.

Birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Büyükkılıç, “Mobil uygulamalar sayesinde Akıllı Şehir projelerimiz ile şehrimize çok büyük kazanımlar sağlıyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TÜRKİYE’DE BİR İLK

Büyükşehir’in Spor A.Ş. ve KAYMEK tesislerinde yer alan 24 adet yüzme havuzunda, yeni sistemin hayata geçirildiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Büyükşehir’imiz, ‘havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı’ ile havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve halkla paylaşan ilk kurum oldu. Türkiye’de ilk defa yapılan bu projemiz ile havuz verilerini vatandaşa açarak havuz verilerine vatandaşımızın ulaşmalarını sağladık” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TÜRKİYE’DE İLK DEFA BİR PROJE DAHA

Başkan Büyükkılıç, kendi alanında Türkiye’de ilk kez Kayseri’de hayata geçirilen Uzaktan İzleme Merkezi’ni (UZİMER)  sayesinde hem güvenlik ve konfor artışı sağlandığını hem de önemli oranda tasarrufa gidildiğini söyledi. Büyükkılıç, “Akıllı Şehir Kayseri” projesinde yer alan “Uzaktan İzleme Merkezi (UZİMER) ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait yaya alt ve üst geçitlerinin, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin 7 gün 24 saat tek bir merkezden izlenebildiğini söyledi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖNEMLİ İNTERNET ADRESLERİ

bulut.kayseri.bel.tr projesi ile vatandaşların ve kurumların yerli bulut çözümü ile güvenli depolama ve dosya paylaşımı sağladığını söyleyen Büyükkılıç, tv.kayseri.bel.tr adresinde şehrin birçok noktasından tüm dünyaya canlı yayın yapan 83 kamera ile hizmet verildiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, kayserikariyer.com ile iş arayan ile işvereni, stajyer ile firmayı buluşturan ve akıllı eşleştirme ile işverene en doğru kişiyi sunan şehrin kariyer platformu olduğunu belirtirken, kayseri.com.tr adresinin de Kayseri’de gezip görülecek yerleri, Kayseri’deki lezzetleri, tadılmadan gidilmeyecek lezzetleri, görülmeden gidilmeyecek yerleri ve gezi rotası gibi birçok özelliği olan Turizm Portalı olduğunu vurguladı.

Akıllı Şehir Kayseri Mobil Uygulaması ile 250 bin akıllı cihazda mobil uygulaması kullanıldığını anlatan Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik kapsamında Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile yapılan protokol kapsamında odaya kayıtlı işyerlerine sistemde kayıt baskı üretimi yapıldığından bahsetti.

QR KODLU KAPI NUMARASI LEVHASI

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir’in bir diğer akıllı uygulaması ile Kayseri’de, kapı numaralarının QR kodlu modern kapı numarasına dönüştürüldüğünü, okutulan kodlar sayesinde binaya dair birçok bilgi alınabildiğini söyledi. Büyükkılıç, “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Akkışla, Felahiye, Bünyan, Develi ve Tomarza İlçelerindeki binalara QR kodlu kapı numarası levhası yapıldı. Vatandaşlar, Akıllı telefonla okutulacak QR kod sayesinde, Adresi, Yapı Ruhsat Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi’nde bulunan Kat Adeti gibi birçok bilgiye ulaşım sağlıyor” dedi.

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