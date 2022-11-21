Kadın konukevlerindeki çocuklara 'sosyal' destek

Kadın Konukevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde, şiddet mağduru kadınların korunması, güçlendirilmesi, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için destek sağlanırken; beraberlerindeki çocukları için de ücretsiz kreş desteğinden danışmanlık ve rehberlik hizmetine kadar birçok alanda hizmet sunuluyor.

Bakanlık, kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlara yönelik desteklerini, beraberlerindeki çocukları için de sağlıyor.

Kadın konukevlerindeki çocukların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla ücretsiz kreş ve çocuk kulübü hizmeti verilirken; çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından çocuklara yönelik mesleki çalışmalar da yürütülüyor. Kadın konukevlerinde 24 bin çocuk bu desteklerden faydalanıyor.

Kadın konukevine annesiyle gelen çocukların, ilk olarak çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından kuruluşa oryantasyonu sağlanıyor. Oryantasyon kapsamında çocuklara ve annelere, yaşadığı olumlu- olumsuz durumlara ilişkin görüşme, danışma ve rehberlik hizmeti veriliyor.

OKULDAKİ DURUMLARI TAKİP EDİLİYOR

Çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından okul çağında olan çocukların tedbir kararları da göz önünde bulundurularak okul kayıtları gerçekleştiriliyor. Öğretmenler tarafından okula giden çocukların okul sonrası etüt çalışmaları ve okul takipleri yapılıyor. Okula gidenler veya çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemeyen çocukların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Çocuk gelişimcisi rehberliğinde, çocuk eğiticisi ve bakım elemanı tarafından 0-6 yaş arası çocukların gelişimlerini destekleyici bireysel ve grup etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Kadın konukevi bünyesinde bulunan oyun ve etkinlik odalarında çocukların tüm gelişimlerini destekleyici faaliyetler yürütülüyor.

Kuruluş öğretmenleri tarafından okula giden çocukların sınıf düzeyine uygun akademik becerileri değerlendiriliyor ve bu değerlendirmeler sonrasında çocukların gelişim süreci takip ediliyor.

Kadın konukevinde anneleriyle birlikte kalan çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla konukevi hizmeti sonlandırıldıktan sonra da farklı sosyal hizmet modelleri kapsamında ekonomik desteklerden faydalanmaları sağlanıyor.