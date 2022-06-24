Kabotaj Bayramı Boğaz’da yelken şöleni ile kutlanıyor

Milli birlik ve beraberliğimizin deniz üzerinde kapsamlı bir şekilde kutlanması amacı ile (TYF) Türkiye Yelken Federasyonu çatısı altında, Miles&Smiles sponsorluğu (MDK) Moda Deniz Kulübü ve (TAYK) Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü iş birliğiyle bu yıl da İstanbul Boğazı’nda 25. kez düzenlenecek yat yarışları ile kutlanmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bir yelken şöleni ile boğazda kutlanacak ve “Miles&Smiles / Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı” adıyla gerçekleşecek.

Yarış, IRC 0-1-2-3-4, Destek ve SportsBoat sınıflarına açık olacak ve yarışın startı 02 Temmuz Cumartesi günü 5 dk uyarısı ile saat 12:00’da Çırağan Sarayı önünden verilecek.

Yaklaşık 14 deniz mili mesafeli parkurda mücadele edecek IRC 0-1 ve 2’lerin ardından 12.05’te yaklaşık 7 deniz mili mesafeli rotada yarışacak IRC 3-4 ve Destek sınıflarının start düdüğü çalacak.