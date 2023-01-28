İlk zeytin alışverişi Ekrem İmamoğlu’ndan

Bursa Gemlik Belediyesi’nin sofralık zeytin ve zeytinyağını internetten sofralara ulaştıracağı markasının ilk ürünlerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu satın aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik programı kapsamında esnaf ziyareti sonrası merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın anıt mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu ardından Kırsal Kalkınma Ofisi’nin açılışına katıldı. Açılıştan sonra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’dan Gemlik’teki zeytin ağaçları ve Gemlik Belediyesi’nin kurduğu zeytin ve zeytinyağı markasının ürünleri hakkında bilgi alarak Gemtar Yönetim Kurulu Başkanı olan 24. Dönem Milletvekili İlhan Demiröz’ü tebrik etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye’de 186 milyon zeytin ağacı olduğunu ve Gemlik denilince ilk akla gelen ürünün zeytin olduğunu ve Gemlik zeytini tüketen insanların çok beğendiğini vurguladı. Gemlik’te ağaç sayısının resmi verilere göre iki milyon dört yüz bin civarında olduğunu, bu ağaç nüfusunun veraset kanunu ve el değiştirmeler yüzünden bakılmadığını ifade ederek, “ Belediyemizin nihai hedefi ürünü sahada toplayan, bakımını yapan, üreten, sonunda elde ettiği ürünü çiftçisiyle bölüşen bir belediye modeli olmak. Bütün Türkiye’de internetten satış modeliyle ve Gemlik Belediyesi markasıyla zeytin ve zeytinyağı ticaretine başlayacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytin ve zeytinyağının çok özel bir ürün olduğunu, insanlar tarafından on binlerce yıldır tüketildiğini ifade ederek, “Ülkemiz zeytin konusunda bir cennet, fakat itibarlı bir şekilde bu zeytini dünyaya pazarlayamıyor. Ülkemizden çok daha vasat ürün üreten ülkelerin hem zeytini hem de zeytinyağını Euro bazında birkaç misli fiyata pazarlıyor bu bizim için üzüntü verici. Kırsalın boşaldığı bir zaman dilimindeyiz. Ben tarıma yönelik katkıları çok önemsiyorum. Elinize ve emeğinize sağlık sizlerin de buradaki köylülerle birlikte el ele Gemlik zeytinini kurumsallaştırmanız çok kıymetli, yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu web sitesi üzerinden ilk alışverişini yaptı.