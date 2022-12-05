İçişleri Sonbahar-Kış'ta Siirt'i 'Abluka'ya aldı

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları kapsamında 16. operasyonu "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici" adıyla başlattı.ANKARA (İGFA) - Siirt'te 533 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen operasyonların 16'ncısını Siirt İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde yapılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu"nda başlattıklarını duyurdu.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 37 timin görev aldığı operasyonun ilk gününde Siirt'in Pervari ilçesinde Doğan köyü Mansur Deresi mevkisindeki arazi arama tarama faaliyetinde 1 AK-47 piyade tüfeği, 270 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 kilogram kubar esrar, 1 jeneratör, 2 sırt çantası, 2 uyku tulumu ile 13 pil ele geçirildiği kaydedildi.