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Düzce Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
GÜNDEM 04.06.2023, 15:35
Düzce Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkisinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Anadolu Otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Aralarında bir tır, bir yolcu otobüsünün de bulunduğu araçların kaza yapması sebebi ile trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, jandarma, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi Düzce Atatürk Devlet hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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