DEVA Partisi'nden Kayseri Özvatan'a atama

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Kayseri İl Başkanlığı, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında yetki belgesi vermeye devam ediyor. Parti binasında gerçekleştirilen törende İl Başkanı Metin Özkaya tarafından Özvatan’da teşkilatlanma çalışmaları başlatmak için kurucu ilçe başkanı olarak İdris Demir’e yetki belgesi takdimi yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya yetki belgesi takdimi sonrası yaptığı açıklamada, ailelerinin tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de günden güne büyümeye devam ettiğini söylerkem, "Bugün ataması yapılmış ilçelerin arasına Özvatan ilçemizde katıldı. Kurucu ilçe başkanı olarak yetki alan İdris Demir’in Özvatan’da DEVA bayrağını en iyi şekilde taşıyacağına inancımız tam. Yakın bir zamanda bölgeye yapmış olduğumuz ziyarette gördük ki DEVA Partisi’ne yöre halkı tarafından ilgi ve pozitif yorumlar yüksekti. Şimdi orda ki eksiği de Demir başkan ile kapatmış olup, yöre halkının DEVA ile bir araya gelmesini sağlayacağız. Ataması henüz yapılamayan ilçelerimiz ile ilgili istişarelerimiz de devam ediyor” dedi.

Özvatan’a kurucu ilçe başkanı olarak atanan başkan Demir ise: “DEVA Ailesi arasına katılmak benim için büyük bir gurur. İnşallah DEVA Partisi çatısı altında Özvatan’ım için ben ve teşkilatlanmada görev alacak arkadaşlarla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan olmak üzere, Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin Beyefendiye, İl Başkanımız Metin Özkaya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Yapacağımız çalışmalar ile bölgede DEVA Partisinin bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çıktığımız bu yolda Özvatan’da kalbi DEVA için atan gönüllülerimizle en kısa sürede bir çatı altında toplanacağız. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Ayrıca İl Başkanı Özkaya, 13 Ağustos'ta yapılacak DEVA Partisi Yozgat Mitingi için tüm Kayserilileri ve Kayseri’de yaşayan Yozgatlıları mitinge katılmaya davet etti.