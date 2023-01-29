Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'yla ilişkilerimizde itibar ve saygı var

Bilecik Vezirhan'da 'Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide' programı kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençleri, köprünün kilit taşları olarak gördüklerini belirterek, iç ve dış gündeme yönelik de açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Bilecik'teki buluşmada Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ilişkilerinin dürüstlük üzerinde olduğunu kaydetti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Rusya ile ilgili ilişkiler, S400 ve F-35 meseleleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'yla bizim ilişkilerimizde karşılıklı bir itibar var, saygı var. Benim Sayın Putin'le ilişkilerim dürüstlük üzerinedir. Tataristan'dan Dağıstan'a vesaire bütün bu bölgelere varıncaya kadar, bizim oralardaki ricalarımızın bir karşılığı var. Şu anda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerde tabii istediğimiz neticeyi her ne kadar alamıyorsak da diyoruz ki 'Gelin şimdi üçlü bazı toplantılar yapalım.' Nedir bunlar? İşte üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta hatta İran'ı da buna katabiliriz. İran da gelsin. Görüşmelerimizi bu şekilde yapalım ve bölgeye bir huzur gelsin. Bölge şu andaki yaşadığı sıkıntıları yaşamasın. Ve burada da biz netice aldık, alıyoruz ve alacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 konusuna ilişkin, S400'ler konusunda Türkiye'yi çok tehdit edenlerin olduğuna vurgu yaptı.

Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerin her geçen gün arttığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Azerbaycan olmak üzere hiçbirini, hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Sadece tabii Türk Cumhuriyetleri değil aynı zamanda güneyde Libya'yla ilişkiler konusunda da aynı kararlılıkla, onların huzuru için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türk Cumhuriyetlerinde de öyle. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan hepsiyle münasebetlerimizi en güzel şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diye konuştu.

Programın soru-cevap bölümünün ardından müzisyen ve besteci Yücel Arzen ve orkestrası, "Sakarya" türküsünü seslendirdi. Ardından "Dombıra"nın bestecisi, Kırgız halk ozanı Arslanbek Sultanbekov, "Osman Bey" parçasını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Necip Fazıl Kısakürek'in Millî Türk Talebe Birliği'nde verdiği "Ayasofya Hitabesi" konferansının orijinalinin CD'ye çekilmiş hâlini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Gençler, Eyyüp bey size hazırlıklar yaptı. Çıkışta kitapları alacaksınız değil mi? Safahat ile Gençlik ve Spor Bakanlığının hazırlamış olduğu Mustafa Kutlu'nun, onun dışında Necip Fazıl'ın var, Nurettin Topçu'nun vardı galiba, bir de Ali Fuat Başgil'in de Gençlerle Baş Başa." ifadelerini kullandı.