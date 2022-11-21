Bursa Osmangazi’de Özbekistan esintisi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’da Türk kültürünü tanıtmaya yönelik etkinlikler gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, ‘Özbekistan’dan Esintiler Konseri’ düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Özbekistan kültürünü Anadolu topraklarında tanıtmak ve Türkiye-Özbekistan ilişkilerini daha da kuvvetlendirmek amacıyla ‘Özbekistan’dan Esintiler Konseri’ düzenledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen geceye, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Başkatibi Şerzad Abdunazarov, Özbekistan Cumhuriyeti Vatandaş Vakfı Başkanı Sattarov Adilcan, Özbekistan Kültür Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Çokay Koçar, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu ve Özbekistan’dan gelen birçok misafir katıldı.

Özbekistan devlet ve halk sanatçılarının sahne aldığı konser, şarkılarla kulaklara, danslar ile gözlere şölen yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yerel yönetim olarak Türk kültür ve sanatına sahip çıktılarına vurgu yaparak, TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’nın özel günler yaşadığına vurgu yaparak, "Türk dünyasından Bursa’ya yoğun ziyaretlerin olduğu bir yıl geçirdik. Türk dünyasından kardeşlerimiz ile farklı etkinliklerde bir araya geldik. Birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulduk" dedi.

Ata topraklarından gelen misafirlerle bir araya gelmenin ve kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, 21. Yüzyılın Türk yüzyılı olduğunu gördüklerini belirterek, "Bu Türk yüzyılında aramızdaki birliği, dayanışmayı, ticareti, ekonomiyi geliştirerek çok daha güçlü bir noktaya gidiyoruz. Dünya yeni bir şekillenmeye giriyor. Bu şekillenmeyi oluşturacak olan Türk dünyası teşkilatıdır. Bu etkinliklerle de buradan bunun müjdesini veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten ise gecede yaptığı Türkçe ve Özbekçe konuşması ile geceye katılanları selamladı. 2018 yılından bu yana hayatının en gururlu vazifelerinden biri olan Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini icra etmeye çalıştığını ifade eden Mesten, Özbekistan'ın tüm dünyayı aydınlatan kültür ve medeniyet merkezinin temeli olduğunu kaydetti.

Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Başkatibi Şerzad Abdunazarov ve Özbekistan Cumhuriyeti Vatandaş Vakfı Başkanı Sattarov Adilcan da, Özbek ve Türk kültürlerinin temellerinin aynı olduğuna vurgu yaptı.

Konuşmalar sonrasında Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Başkatibi Şerzad Abdunazarov, Başkan Dündar’a Özbek milli kıyafeti hediye etti. Başkan Dündar da çeşitli hediyeler takdim ederek Özbek konuklarını uğurladı.