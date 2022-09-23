Bursa Gürsu'nun turizmdeki rolü anlatıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinin tarih ve doğa turizmindeki yeri 4.Bursa Turizm Zirvesi’nde tanıtıldı.BURSA (İGFA) - Turizm alanında yetkin isimlerin katıldığı 4.Bursa Turizm Zirvesi’nde, Gürsu’nun tarihi geçmiş ve doğal zenginliğiyle, sahip olduğu turizm potansiyeli Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından anlatıldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) gerçekleştirilen 4.Bursa Turizm Zirvesi’nde, Gürsu’nun turizmini anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'nun sahip olduğu tarihi geçmişi, doğal zenginlikleri ve hızla gelişen çağdaş kent kimliğiyle Bursa’mızın turizm alanındaki gücüne güç katacak bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

Gürsu'nun merkezinde, başta Taşköprü Sokağımız olmak üzere, tarihin izlerini taşıyan sokakların turizm potansiyeli güçlendiren turistik varlıkları olarak öne çıktığına vurgu yapan Başkan Işık, "Bursa’mızı ve Gürsu’muzu panoramik olarak izleme imkanı sunan, yeni oluşturduğumuz Seyir Terası ve Tabiat Parkı’mız da ilçemizin ve Bursa’mızın güzelliğini gözler önüne sermekte.Gürsu’muzunsimgelerinden Tarihi Papaz Evi’ni Butik Otel olarak, Tarihi Değirmen’imizi de millet kıraathanesi olarak yaşatıyoruz. Gürsu olarak, Bursa’mızın turizmini daha da geliştirecek artı değerleri, sahip olduğumuz tüm turizm potansiyelimizle ortaya koymaya hazırız” dedi.

Bursa ve ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak, turizm duayenlerinin ve profesyonellerinin görüşleriyle, sektörde bilgi paylaşımını ve iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen 4.Bursa Turizm Zirvesi’nde, Bursa’nın turizmini geliştirecek vizyon için sinerji oluşturuldu.