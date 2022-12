Bursa'da Sultan Abdülhamid Han Derneği'nden 'değer savaşı'

Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin LGBT için özel dayanışma merkezi açması üzerine konuya ilişkin açıklama yapan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Bunlar, toplumumuzun temel taşı olan aileyi yok etme planıdır. Görüyoruz ki milletimizin ve değerlerimizin var olma savaşında tüm cepheler açılmıştır” dedi.BURSA (İGFA)- Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin LGBT için özel dayanışma merkezi açması üzerine, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı yazılı bir açıklama yaptı.

Yazıcı, bu hamlelerin milletimizin temel değerlerini sarsarak yıkıma uğratılması için atılan adımlar olduğunu ifade etti.

AİLE YAPISI, KİRLİ OYUNLARLA SARSILMAK İSTENİYOR

1970’li yıllara kadar cinsiyet kaymasının psikolojik bir bozukluk olarak kabul edildiğini ifade eden Yazıcı, “70’lerden sonra batı, bu durumu tehlikeli bir silah olarak kullanmaya başladı. Kitaplarda bu durum psikolojik bir bozukluk olmaktan çıkarılarak zamanla normalleştirildi. Geldiğimiz noktada bugün temelleri sarsılmış, benliğini yitirmiş,adeta beyinleri yıkanmış gençleri sokakta sıkça görür olduk. Bunun açıklanabilen bir tek sebebi var, o da 5000 yıllık tarihi boyunca aynı adalet duygusuyla hedefe yürüyen Türk Milletinin, İslam sancağını dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırma hedefini baltalamaktır. Bu aziz millet savaş meydanlarında mağlup olmadı, her düştüğünde yeniden kalktı, küllerinden doğmayı her daim başardı. Darbelerle dize getirilemedi, ekonomik buhranlarla hedefinden şaşırtılamadı, dar ağacında dahi doğru bildiğini haykırmaktan geri durmadı. İşte şimdi görüyoruz ki batı bizlerin bu inancını temelden yıkmak istemekte. Türk toplumlarında aile, her dönem büyük öneme sahipti. Bizleri biz yapan bu değer, ne yazık ki bugün batının kirli oyunlarıyla sarsılmak isteniyor” diye konuştu.

TÜM CEPHELERDE SAVAŞ BAŞLADI

Özellikle son dönemde sıkça LGBT propagandaları yapıldığını ve bunun alenen gerçekleştirildiğini kaydeden Yazıcı, gençleri uyuşturucu kadar tehlikeli olan bu bataklıktan ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında herkesin bu savaşta mücadele etmek zorunda olduğuna da dikkat çeken Yazıcı, yazılı açıklamasında, “Bugün Bursa’mızda yaşadığımız bu utanç tabloları ile mücadeleyi topyekun sürdürmek zorundayız. Pek çok sivil toplum örgütü ve oluşuma sahibiz. Bugün tek vücut olup bunlara karşı durmayacaksak, ne zaman duracağız. Birlik ve beraberlik duygumuzu kaybetmeyelim. Azim, kararlılık ve mücadele gücümüzden vazgeçmeyelim. Bu bizim Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Kültür Derneği adına çağrımızdır, sesimiz onlardan gür çıkmadığı sürece bu savaşı kazanamayız” ifadelerine yer verdi.