Bilecik kırsal kesimden ülke ekonomisine destek

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde üretici çiftçilerin emekleri sofralarda lezzete dönüşürken ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (BİLECİK İGFA)

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ilçede sütü az olduğu için özel firmalar tarafından sütleri alınmayan köylere verdiği hizmetle ülke ekonomisine katkı sağlarken hem de üretici çiftçilere destek oluyor.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Çiğ Süt Kalitesi Arttırma ve Soğuk Zincir Oluşturma Projesi ile ilçe merkezine uzak kırsal köylere kurulan süt toplama tanklarıyla üretici çiftçilerin umudu oldu.

Dülgeroğlu köyünde önceden hayvanlarının sütleri alınmadığı için sütlerini kaynatmak zorunda kalan ve ekşimik yapmak zorunda kalan üretici çiftçi Necmi Göl proje ile köylerine kurulan süt toplama tankı ile sütlerini Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sayesinde pazarladıklarını söyledi.

İlçede üretici çiftçi aynı zamanda Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı olan Erkan Karakaş ise 2018 yılında Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın Bilecik Pazaryeri Çiğ Süt Kalitesi Arttırma ve Soğuk Zincir Oluşturma Projesi" ile 7 köye kurdukları süt toplama tanklarıyla ilçe genelinde yaklaşık 3,5 – 4 ton süt toplayarak ülke ekonomisine ve üretici çiftçilerimize katkı sağlıyoruz diye konuştu.