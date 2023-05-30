Bakan Varank'a Gürsu armudu sürprizi

Saha çalışmaları sırasında bir Cuma namazını Gürsu’da kılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’tan istediği armut ikramı Ağaköy'de yapıldı. Bakan Varank, Gürsu armudunu beğenerek tüketti.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gürsu’da katıldığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi açılışı sonrası, Belediye Başkanı Mustafa Işık’a Gürsu’nun tarım potansiyelini ve meşhur armudunu sormuştu. Henüz olgunlaşmayan armutlar, Bakan Varank’a ikinci Gürsu ziyaretinde ikram edildi.

Bir Cuma namazını Merkez Camii’de kılan Bakan Varank, hemen ardından Ağaköy’deki bir pilav etkinliğine götürüldü.

Bakan Varank ve ekibine pilav ikramının ardından, dünyaca ünlü Ağaköy armutları ikram edildi.

Meşhur Ağaköy armudunu tam da yerinde en lezzetli hali ile tadan Bakan Varank, hem çok beğendi hem de Başkan Işık’tan üretim ve ihracata ilişkin bilgiler aldı.

Ağaköy armudu hem üretim koşullarının benzersizliği ile hem de ürünün verimi ve kalitesi ile hem Türkiye’de hem de dünyada özellikle tarım kesminin çok iyi bildiği tanıdığı bir üne sahip.