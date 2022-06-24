Bakan Kirişçi’den Marmaris açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişçi, " Marmaris’te Afet Koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Yangınla mücadelemize devletimizin tüm kurumlarıyla el birliğiyle devam ediyoruz” dedi.MUĞLA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Vahit Kirişçi, yaptığı açıklamada, " Marmaris’te Afet Koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Yangınla mücadelemize devletimizin tüm kurumlarıyla el birliğiyle devam ediyoruz. Binlerce personel ve akredite STK'lardan arkadaşların gayretkeş çalışmalarıyla büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda diyebiliriz. O son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, bugünü izlemek durumundayız. Birçok ülkeden destek talebi oldu. Tabi olumlu seyri göz önünde bulundurarak ve bunlarla ilgili gerektiğinde destek almak üzere bu taleplere teşekkür ettik. Son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek zorundayız. 61 adet hava aracı görev yapıyor. Bunlardan 3 helikopter Katar'dan geldi. Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan da 1 amfibik uçak şuan hizmet veriyor. Biz bir yardım talebinde bulunmadık ama başta İsrail, Romanya olmak üzere, Avrupa birimleri bize yardım tekliflerinde bulundu. Gelinen olumlu noktayı dikkate alarak bu teklifleri beklemede tutuyoruz. Rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.