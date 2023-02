Ankaralılar ucuz etle buluştu

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından Başkent Mobil Market aracılığıyla uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışının gerçekleştirildiği uygulama ikinci gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.ANKARA (İGFA) - Başkent Mobil Market’in Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’ndaki ilk gününde yaklaşık 2 bin 100 vatandaş uygun fiyattan et aldı, 2 ton 100 kilogram da et satışı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentli vatandaşların ekonomisine destek olmak amacıyla başlatın projeler yoğun ilgi görüyor.

Başkent Mobil Market, ramazan ayı sonuna kadar yerli üreticiler tarafından üretilen etleri 25 ilçede Başkentlilerle buluşturacak.