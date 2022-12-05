Ankara Sof Kumaşı'na HEM eli değecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara tiftik keçisinin yününden elde edilen ve özgün bir tekstil ürünü olan sof kumaşını ticari, ekonomik, tarımsal ve sosyolojik olarak gündeme getirmek, hatırlatmak, itibar kazandırmak ve ihya etmek amacıyla düzenlenen Ankara Sof Çalıştayı'na katıldı.ANKARA (İGFA) - Ankara Sof Çalıştayı, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Uygulama Otelinde gerçekleşti.

Törende konuşan Bakan Özer, Millî Eğitim Bakanlığının 2022 yılında önüne koyduğu hedeflerde gelinen noktaların rakamlarını her pazartesi sabahı güncellediklerini bildirerek Bakanlığın bu hedefleri birer birer aştığını ifade etti.

Bakanlığın birinci hedefinin 3 bin yeni anaokulu yapmak olduğunu anımsatan Bakan Özer, "Hedefimiz, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını OECD ortalamasına taşımaktı çünkü okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin tam olarak bam teli, odak noktasıydı. Bugün itibarıyla 5 bin 541 anaokulu kapasitesini memleketimizin çocuklarına kazandırmış bulunuyoruz. Yani 2022 yılında 3 bin anaokulu hedefiyle yola çıkarken 5 bin 541 anaokulu kapasitesine bir yıl gibi kısa sürede ulaşmış bulunuyoruz." diye konuştu. Özer, yapılan mevcut yatırımlarla yıl sonunda bu kapasitenin 6 bini aşacağına inandığını, bunun bir devrim olduğunu kaydetti.



5 yaştaki okullaşma oranının bir yıl gibi kısa sürede yüzde 65'ten yüzde 98'e ulaştığını dile getiren Bakan Özer, bu oranın yıl sonunda büyük ihtimalle yüzde 100'e geleceğini söyledi.

Özer konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bu, ülkemizin geleceği için yapılan en büyük atılımlardan birini oluşturmaktadır. Bir diğeri, mesleki eğitim merkezleriydi. Mesleki eğitim merkezlerinde 25 Aralık 2021'de yapmış olduğumuz o kanun değişikliğinden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız 2022 hedefimizi 1 milyon çırak-kalfa olarak açıklamıştı. O gün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 milyon çırak-kalfayı açıkladığı tarihte tüm Türkiye'deki çırak-kalfa sayısı, 159 bin idi. Bugün sabah itibarıyla 1 milyon 110 bine ulaştık. 2022 bitmeden bu hedefimizi de tamamlamış olduk. Bir diğeri de ilk kez yardımcı kaynakla ilgili bir açılım yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında tüm eğitim kademelerine yardımcı kaynakları dağıtacağız ve 100 milyon yardımcı kaynağı çocuklarımızla buluşturacağız. Bugün itibarıyla 160 milyon yardımcı kaynağı tüm öğrencilerimizle buluşturduk. Burada da hedefi tutturduğumuz gibi yüzde elli de aştık. Aynı zamanda "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" hedefiyle Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde bir proje başlattık. 2021 yılında kütüphanesiz olan tüm okullara kütüphane yaptık ama 2022 yılında bir hedef koyduk, dedik ki "Kütüphanelerin içeriklerini, yani 28 milyon kitap sayısını 100 milyona çıkaracağız. Bugün itibarıyla 105 milyon kitaba ulaştık."

Bakan Özer, "Nasıl Şırnak'ta şal şepik kumaşında yaptıysak aynı mekanizmayı izleyerek sof kumaşında da üretme, onu inovatif yaklaşımlarla geliştirme ama en önemlisi yurt dışına ihraç etmeyle ilgili Bakanlık olarak her türlü inisiyatifi alacağız" dedi.