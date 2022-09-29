UTİB'ten 'TechXtile İnovasyon Ligi' için geri sayım

UTİB tarafından tekstilde inovasyona yatırım yapan firmaları teşvik amacıyla düzenlenen TechXtile İnovasyon Ligi için geri sayım başladı. İlk 10’da yer alan firmalar, Koordinatör Ufuk Batum mentorluğunda ‘mini MBA’ programına katılacak.BURSA (İGFA) - Tekstil ve konfeksiyon sektöründe Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasının ve sonuçlarının ticarileşmesinin hedeflendiği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen TechXtile İnovasyon Ligi Bilgilendirme Toplantısı, Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde fiziki ve çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

İnovasyon kültürünün yurt geneline ve tabana yayılmasına büyük katkı sağlayan ve sektör temsilcileri tarafından büyük ilgi gören projenin bilgilendirme toplantısında UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ve TechXtile Proje Koordinatörü Ufuk Batum program hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Geçmiş dönem girişimci adaylarının inovasyon ligi başvuru sunumlarından bazılarının da izlendiği toplantıda, katılımcılar program ile ilgili soru ve düşüncelerini iletme şansı yakaladı.

Projenin sürdürülebilir inovasyon kültürüne destek olduğunu ve yenilikçi fikirlerin önünü açtığını kaydeden Başkan Pınar Taşdelen Engin, sektör paydaşları arasında farkındalığın arttığını kaydederek, "Etkinliğimize katılan Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sürdürülebilir inovasyon kültürünü içselleştirmesi de” dedi.

BAŞVURULAR 15 KASIM’DA SONA ERECEK

Programa başvuruların 20 Ekim’den itibaren başlayacağını ve 15 Kasım’da sona ereceğini de hatırlatan Engin, “Girişimcilerimizden inovasyondan çok hali hazırdaki fikirlerini projelendirerek programa başvurmalarını bekliyoruz. Sürdürülebilirliğe katkı sunan projeler, diğer firmalar ve sektör temsilcileri tarafından duyulmayı hak ediyor. Firmaların üst yönetim yetkililerine projelerini tanıtma şansının da yakalandığı İnovasyon Ligi’nde ilk 10 içerisinde yer alan firmalarımız, Program Koordinatörümüz Ufuk Batum mentorluğunda Mini MBA programına katılacak. Ayrıca bu firmalar, 1 yıl boyunca TechXtile İnovasyon Ligi logosunu; web sayfalarında, fatura ve yazışmalarınızda kullanabilme hakkını kazanacak” diye konuştu.