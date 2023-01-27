Togo'da yetim yurdunda bir kraliçe!

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye – Togo İş Konseyi Üyesi iş insanı Abide Gülel, tarım ve hayvancılık alanında yatırım anlaşması imzalamak için gittiği Batı Afrika ülkesi Togo Cumhuriyeti’nde yetimleri unutmadı.İSTANBUL (İGFA) - Aynı zamanda KOREV (Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği) üyesi olan Abide Gülel, başkent Lomé'de, Olki isimli anaokulu ve kimsesizler yurdunu ziyaret etti.

Türkiye’den götürdüğü oyuncakları çocuklara dağıtan Gülel, onlarla uzun uzun vakit geçirdi.

Togo dilinde adı ‘kraliçe’ anlamına gelen Gülel, çocuklar tarafından kraliçe gibi karşılandı.

İskoçya’da Enerji Hukuku alanında yüksek lisans, Fransa’da uluslararası liderlik doktorası yapan iş insanı sporcu olan Gülel, yetkililerden çocuk nüfusun durumu hakkında bilgi alırken, Togolu ve Afrikalı çocuklara yönelik bütçesini tamamen kendisinin karşılayacağı bir proje hazırlama sözü verdi.

Bu arada Finlandiya’da sokak yarışlarıyla ralliye başlayan Abide Gülel, iş hayatındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.